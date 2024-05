Cinquantenaire du PDS : Les directives du Président Wade à son pool Communication

L'ancien président de la République, Abdoulaye Wade a reçu ce mardi, le pool des porte-paroles, quelques membres de la Communication digitale et la secrétaire nationale en charge de la Communication. C'est à travers un communiqué que le Parti démocratique sénégalais (PDS) a révélé cette rencontre. "Il a longuement discuté avec les jeunes autour des valeurs telles que la loyauté, la conviction", a rapporté la note reçue à PressAfrik.



Nafy Diallo de souligner toujours via ce communiqué que "Me Wade a insisté sur le travail et a appelé à la formation des jeunes"



L'audience a pris deux tours d’horloge. Un temps qui a permis à l'ancien chef d'Etat (2000/2012) de délivrer un cours magistral sur le parcours du PDS, sur son pédigrée personnel. Il a été évoqué le prochain cinquantenaire du PDS. Un événement pour lequel, précise le communiqué, le Président Wade a "également donné une ligne directrice au porte-parole et à ses adjoints pour une meilleure communication du parti" adaptée au contexte certainement.



Abdoulaye Wade s'est dit rassuré car, selon lui "la relève est assurée par une belle jeunesse éduquée, mais aussi pleine de valeurs". Il en a profité pour formuler des prières pour le pays.