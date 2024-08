Circulation à Dakar : le tronçon Patte d'Oie Cambérène fermée de 00h à 5 h du matin

Selon un communiqué du préfet du département de Dakar, la circulation sur le tronçon allant de Patte d'Oie à Cambérène connaitra des perturbations sur les deux sens. A l'origine, le ministère des Infrastructures et des transports aériens et terrestres et l'Agéroute, parlent de la pose des poutrelles de la passerelle piétonne de Patte d'Oie. Qui a violemment été heurtée par un camion hors gabarit.



"Les travaux", informe la note, "auront lieu dans la nuit du jeudi 01er au vendredi 02 de 00 h à 5 h du matin". Ces travaux, ajoute la même source vont occasionner la fermeture temporelle de la nationale 1. "Les automobilistes sont appelés à faire preuve de beaucoup de prudence", a jouté le communiqué.