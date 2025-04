USAIHA : La « nouvelle » agence américaine pour l’assistance humanitaire internationale.

L'Agence américaine pour l'assistance humanitaire internationale sera la nouvelle organisation d'assistance étrangère du gouvernement américain.



Le Département d'État a envoyé mardi soir au Congrès une note sur le statut de l'USAID . Il s'agit d'une étape officielle clé du processus qui mettra définitivement fin à l'USAID telle que nous la connaissons et la remplacera par l'USAIHA : l'Agence des États-Unis pour l'assistance humanitaire internationale.

Le Département d'État a élaboré un plan de réorganisation pour l'USAID , créant l'USAIHA pour couvrir les interventions en cas de catastrophe, la santé mondiale et la sécurité alimentaire. Ce plan fusionne le MCC et le TDA au sein du DFC afin d'harmoniser leurs programmes d'investissement privé, de technologie, d'énergie et d'autres infrastructures. Tous les « programmes à orientation politique » seraient placés sous le contrôle direct du Département d'État.

L'un des aspects surprenants du plan est qu'il tient compte des contraintes juridiques, potentiellement liées à des revers judiciaires et législatifs. Cependant, il ne tient pas vraiment compte des crédits déjà alloués par le Congrès.

Le plan se concentre plutôt sur la maximisation de l'impact de l'argent des contribuables. Comme le montre une excellente analyse de Gawain , le terme « contribuable » est mentionné au moins dix fois, mais « humanitaire » seulement cinq fois. La pauvreté, la faim et les droits de l'homme n'y figurent pas.

Le plan repose sur trois piliers fondamentaux.

1- Aide humanitaire internationale

Le premier pilier redéfinit l’USAID en tant qu’IHA, avec un mandat limité à la fourniture stratégique de l’aide humanitaire, à la réponse aux catastrophes, au renforcement de la sécurité sanitaire mondiale (y compris un PEPFAR modifié) et à la promotion de la sécurité alimentaire internationale.

Ce mandat restreint permettrait à l'IHA de s'engager dans des domaines où le président et le secrétaire d'État déterminent que l'engagement est dans l'intérêt de la sécurité nationale ou stratégique des États-Unis.

2- Société de financement du développement

Le deuxième pilier regrouperait le MCC et l'USTDA sous la DFC, avec pour seul objectif de générer des emplois américains et des retours sur investissement aux États-Unis via le commerce, l'investissement, les infrastructures (physiques et numériques) et de projeter la domination américaine en matière d'énergie et de technologie.

La nouvelle entité créerait un puissant contrepoids à l'initiative chinoise « Ceinture et Route », capable de fournir des infrastructures de haute qualité et des projets de développement stratégique en avance sur les intérêts géostratégiques et les objectifs commerciaux américains.

3- Département d'État

Le troisième pilier consoliderait les programmes à orientation politique que l’administration Trump pourrait vouloir poursuivre – y compris ceux visant à promouvoir la démocratie, l’autonomisation des femmes, la lutte contre la traite des êtres humains, la sauvegarde de la liberté religieuse et de l’Église persécutée – directement dans les bureaux et services correspondants du département d’État.

Ce réalignement reconnaîtrait que ces programmes sont intrinsèquement diplomatiques ou politiques et nécessitent un commandement et un contrôle directs du secrétaire d’État.