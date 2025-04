Cité dans le rapport Covid 19 : Mansour Faye s’explique « on était dans un contexte spécial »(vidéo)

« Quand la manipulation et la désinformation deviennent le quotidien d’un régime, il est de mon devoir de faire la lumière sur la vérité concernant la prétendue surfacturation du prix du riz et la gestion du fonds de calamité dans le rapport COVID-19 », à déclaré Mansour Faye.



Dans un entretien accordé SL-info.Tv, Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, est revenu sur l’affaire concernant 399 millions FCFA utilisés sans justification.



« Il est vrai que dans le rapport, le vérificateur a indiqué que mon ministère a utilisé 399 millions tirés sur des fonds de calamités qu’on n’avait pas droit d’utiliser. Mais s’il n’a pas trop insisté là-dessus, c’est parce qu’utiliser de l’argent sans pour autant justifier son utilisation, l’administration n’en tient pas rigueur. Mais je tiens à rappeler, la situation, le contexte que nous faisions face en cette période. Un contexte spécial et il y avait même un décret qui a supprimé toutes les procédures de marchés publics. Quand une situation se présente, il n’y a plus de procédures », a expliqué le maire de Saint-Louis.



« Les 399 millions en question », poursuit Mansour Faye « effectivement c’était des fonds de calamité, c’est mentionné sur le rapport et le DAGE l'a dit au vérificateur, que moi Mansour Faye Ministre à l’époque j’avais demandé à ce que ces fonds ne soient pas touchés avant la signature des textes qui l’organisent. Mais il fallait utiliser l’argent pour le démarrage de distribution de l’aide alimentaire…»