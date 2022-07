Civic tech au Mali : Fatouma Harber et Tidiani Togola partagent leur expérience

Le premier forum civic tech en Afrique francophone s’est tenu à Abidjan, en Côte d’Ivoire, les 28 au 29 juin 2022. L’événement était organisé par CFI dans le cadre du projet Connexions citoyennes 2, un dispositif d’accompagnement, de développement et d’incubation de projets numériques d’action citoyenne. Ces deux jours de rencontres, préparés par Samsa Africa, ont réuni plus de 120 journalistes, activistes, experts et personnalités de la civic tech africaine.



Raphaëlle Constant y était pour L’atelier des médias de RFI. Elle s'est entretenue sur place avec de nombreux acteurs des civic tech d'Afrique francophone. [Écoutez notre précédent podcast : Civic tech en Afrique : quand des connexions citoyennes œuvrent pour la démocratie]



Dans cette émission, gros plan sur deux Maliens,



Fatouma Harber, est enseignante, blogueuse et militante pour les droits de l’homme à Tombouctou, dans le nord du Mali. Elle raconte son parcours dans le domaine des civic tech qui a débuté en 2012 lorsqu’elle a rejoint Mondoblog alors que le Mali était en pleine insurrection. Elle a créé Sankoré Labs, un tiers lieu créé pour réduire la fracture numérique devenu point de ralliement de la jeunesse de Tombouctou. Malgré les menaces, elle réussit à faire bouger les lignes pour un avenir meilleur dans sa ville et son pays. Membre du collectif Africtivistes, elle a reçu en 2021 le prix de l'engagement citoyen.



Tidiani Togola, physicien et informaticien, est créateur de la fondation Tuwindi, basée à Bamako, explique pourquoi les civic tech et les médias doivent se développer ensemble, et en quoi le contexte malien comporte des défis spécifiques.