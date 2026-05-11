Alerte météo : Houle dangereuse et vents forts sur les côtes sénégalaises à partir du 12 mai 2026

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a émis, ce lundi, une alerte de houle dangereuse et vents forts sur les côtes sénégalaises.



Selon les prévisions de l’Anacim, une houle dangereuse de secteur Nord-Ouest, dont la hauteur pourrait dépasser 2,5 mètres, est attendue sur les zones suivantes :



- Grande Côte : à partir du mardi 12 mai à 03h

- Dakar : à partir du mercredi 13 mai à 01h



La fin de cet épisode est prévue le samedi 16 mai à 01h.



Par ailleurs, des vents forts de secteur Nord, pouvant atteindre 40 km/h, souffleront sur la Grande Côte à partir du lundi 11 mai à 23h jusqu’au mercredi 13 mai à 07h.



Ces conditions météorologiques pourraient entraîner une mer très agitée, des conditions difficiles pour la navigation et la pêche, des vagues dangereuses sur le littoral et des risques pour les embarcations légères.



L’Anacim appelle les pêcheurs, usagers de la mer et populations côtières sont appelés à la plus grande vigilance et au respect des consignes de sécurité.