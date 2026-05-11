Hantavirus : le ministère de la Santé rassure qu'aucun cas n'a été enregistré au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe l'opinion nationale qu'à ce jour, aucun cas de hantavirus n'a été enregistré au Sénégal ni dans un autre pays africain. Les cas signalés concernent exclusivement des passagers d'un navire de croisière ayant voyagé entre l'Amérique du Sud et certaines îles de l'Atlantique.



Dans un communiqué publié ce lundi 11 mai, le ministère précise que les personnes concernées sont actuellement prises en charge par les autorités sanitaires compétentes des pays concernés, sous la coordination de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).



Le ministère rassure les populations que le Sénégal dispose d'un système national de surveillance épidémiologique et d'alerte permettant la détection précoce, l'investigation et la prise en charge des maladies à potentiel épidémique.” Le pays dispose également de capacités de diagnostic biologique ainsi que d'équipes techniques mobilisées pour assurer une réponse rapide et appropriée en cas de besoin”, souligne le communiqué.



Pour rappel, le hantavirus est une maladie infectieuse dont les symptômes peuvent inclure notamment la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue et des difficultés respiratoires. Comme pour toute maladie infectieuse, le respect des mesures d'hygiène (le lavage régulier des mains, le nettoyage des espaces de vie, la bonne conservation des aliments et une gestion appropriée des déchets...) et le recours précoce aux structures de santé demeurent essentiels, selon la même source.



Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dit suivre avec attention l'évolution de la situation sanitaire internationale en lien avec les partenaires techniques compétents.