Coalition Diomaye Président : le congrès reporté, le nom du nouveau parti sera révélé le 25 juillet, une tournée nationale annoncée

Changement de cap majeur pour la structuration de la mouvance présidentielle. Initialement prévu le 8 août prochain au Dakar Arena, le grand congrès de la coalition Diomaye Président est officiellement reporté à une date ultérieure. En lieu et place, le camp présidentiel accélère la cadence et annonce l'organisation d’un congrès constitutif dès le samedi 25 juillet prochain, une étape cruciale durant laquelle le nom officiel du nouveau parti du chef de l'État sera enfin révélé au grand public.



Cette double annonce a été faite par la coordonnatrice de la coalition, Madame Aminata Touré, à l’issue d’une réunion du conseil des leaders tenue aujourd’hui dans un hôtel de la place.



Assemblée générale constitutive au King Fahd Palace et tournée nationale

C'est sous la forme d’une assemblée générale constitutive que se tiendra ce rassemblement, programmé le samedi 25 juillet à partir de 14 heures sur l'esplanade du King Fahd Palace. Ce rendez-vous marquera la naissance officielle de la formation politique de Bassirou Diomaye Faye.



Une fois cette étape franchie, le parti passera à l'offensive sur le terrain avec le « lancement d'une grande tournée nationale à travers tout le Sénégal ». Concernant le méga congrès initialement reporté, le choix du nouveau site reste encore à déterminer, selon Aminata Touré.



Fin du double jeu pour les alliés : « Plus d'un pied dedans, un pied dehors »

Au-delà du calendrier, la coordonnatrice a profité de cette réunion pour envoyer un message de fermeté extrêmement clair à l'ensemble des partis et mouvements alliés. L'heure est à la fusion totale et à l'engagement exclusif :



« Tous ceux qui sont dans la coalition Diomaye Président seront membres du nouveau parti. Plus d'un pied dans la coalition et l'autre dans ton mouvement ou parti. Tous ensemble mobilisés derrière le président Diomaye pour le porter à la victoire, c'est ça notre but. »