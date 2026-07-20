JPS Kolda : Safiatou Goudiaby conteste la nomination d’Ibrahima Nima Seydi

La désignation d'Ibrahima Nima Seydi à la tête de la coordination départementale de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) de Kolda par le Bureau exécutif national (BEN) de PASTEF Les Patriotes fait déjà l'objet de vives contestations au sein de la structure.



La 3ᵉ vice-présidente de la JPS de Kolda, Safiatou Goudiaby, est sortie de son silence pour dénoncer ce qu'elle qualifie de « forfaiture ». Dans une déclaration, elle remet en cause la procédure ayant conduit à cette nomination et estime que les décisions prises par les instances départementales ont été ignorées.



Selon Safiatou Goudiaby, le bureau départemental de la JPS s'est réuni le 20 juin 2026 afin d'examiner la situation de la coordination. À l'issue des discussions, les membres auraient décidé, par consensus, d'écarter l'ancien coordonnateur départemental.



Elle affirme que seul Ibrahima Nima Seydi s'est opposé à cette décision. D'après ses explications, ce dernier aurait même refusé de prendre part à la réunion, estimant que les textes du mouvement ne permettaient pas l'exclusion de l'ancien responsable.



Toujours selon la vice-présidente, les membres du bureau ont ensuite désigné, par consensus, la première vice-coordonnatrice, Mawde Baldé, pour assurer l'intérim à la tête de la structure départementale. Cette décision aurait été officiellement transmise au Bureau exécutif national de PASTEF.



Cependant, le 19 juillet 2026, le BEN a finalement décidé de confier la coordination départementale de la JPS de Kolda à Ibrahima Nima Seydi. Une décision qui, selon Safiatou Goudiaby, est intervenue sans consultation préalable du bureau départemental.



« Une décision qui laisse beaucoup d'entre nous dans l'incompréhension et qui donne le sentiment que l'avis du bureau n'a pas été pris en considération », a-t-elle déclaré.



Cette sortie publique met en lumière des divergences de vues au sein de la JPS de Kolda sur le mode de désignation de ses responsables. À ce stade, le Bureau exécutif national de PASTEF n'a pas encore réagi aux critiques formulées par la 3ᵉ vice-présidente de la JPS départementale.