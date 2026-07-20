Sénégal : le Djolof «s’apprête à vivre un grand moment de mobilisation politique» les 08 et 09 août, annonce El Malick Ndiaye

Le département de Linguère s'apprête à devenir le centre de l’actualité politique sénégalaise. El Malick Ndiaye, membre influent du parti Pastef (majorité parlementaire) et vice-président de l’Assemblée nationale, a officiellement annoncé la tenue des « 48 Heures de Pastef Jolof», prévues les 8 et 9 août 2026 à Dahra.



L'événement phare de ce rassemblement sera la présence effective de M. Ousmane Sonko, président de Pastef – Les Patriotes. Ce week-end de mobilisation s’annonce intense avec un programme stratégique conçu pour renforcer l'ancrage du parti au pouvoir dans cette région historique. Les festivités débuteront par l'inauguration symbolique du nouveau siège départemental de PASTEF à Linguère, suivie de l'installation officielle du Mouvement National des Élèves et Étudiants Patriotes (Monep) au niveau départemental.



L’engagement citoyen sera également à l'honneur à travers une grande journée de don de sang, placée sous le signe de la solidarité. Sur le plan purement politique, le point d'orgue du week-end sera le grand meeting populaire organisé le samedi 8 août. Enfin, une importante campagne de sensibilisation et de vente des cartes d’adhésion se tiendra au cœur du marché hebdomadaire de Dahra, un carrefour commercial stratégique pour la région.