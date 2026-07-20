ONU : un soutien de Diomaye Faye «renforcera la candidature de Macky Sall», selon le Pr Moussa Baldé

Ancien ministre et coordonnateur des universitaires républicains et membre de l’Alliance pour la République (APR), le professeur Moussa Baldé a plaidé pour que l’État du Sénégal, encore réticent, apporte son soutien officiel à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies (ONU), sur les ondes de Radio Sénégal.



Moussa Baldé est d’abord revenu sur l’audience que le Président Diomaye Faye a accordé à son prédécesseur Macky Sall, le 17 juillet 2026. Pour lui, cette visite confirme que Macky Sall demeure «une personnalité centrale de la vie politique sénégalaise», avec des actions qui ont marqué le développement du pays. Il a donc estimé qu’un «soutien de l’Etat renforcerait la candidature de Macky Sall», appelant Diomaye Faye à le soutenir.