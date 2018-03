Colère des élèves de Pikine-Guédiawaye : «Nous ne voulons pas être sacrifiés», scandent-ils

Les grèves répétées des enseignants sont en train d’assombrir leur avenir ! C’est la conviction des élèves de Pikine-Guédiawaye qui ont organisé ce matin une grande marche pour réclamer qu’une solution soit trouvée.



«Nous nous sommes réunis pour dire non aux grèves qui persistent. Nous, en tant qu’élèves de terminale, nous n’avons pas encore composé et parmi nous, certains voudraient avoir une préinscription et d’autres enconre, participer à des concours, mais ce n’est pas possible faute de bulletins», a déclaré Abdourahmane Sow.



M. Sow d’ajouter : «Nous voulons simplement que l’Etat prenne des engagements responsables vis-à-vis des professeurs pour que les cours puissent se dérouler dans les meilleurs conditions»