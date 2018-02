Collusion de trains en Caroline du Nord : Au moins 2 morts et 116 personnes blessées

La série noire continue pour la compagnie Amtrak : plus d'une centaine de personnes ont été blessées dans une collision entre deux trains, qui a fait aussi deux morts.

Au moins deux personnes sont mortes et au moins 116 ont été blessées et conduites à l'hôpital, ce dimanche, en raison d'une collision entre deux trains.



Le premier, un convoi de passagers, transportant 129 passagers et 8 membres d'équipage. Le second était un train de marchandises, à l'arrêt, dans l’Etat américain de Caroline du Sud.



Selon le gouverneur Henry McMaster, "il semblerait que le train d’Amtrak [de passagers] se trouvait sur la mauvaise voie. Le train de CSX [marchandises] se trouvait sur sa voie de chargement."



20000 litres de carburant sur les voies

Le train de passagers "est à peine reconnaissable" à cause de la violence du choc, a-t-il précisé.



Les autorités locales ont également fait état d’une fuite de près de 20000 litres de carburant provoquée par l’accident qui avait été colmatée en début de matinée.



"L’accident a eu lieu près du marché de produits de la ferme et d’autres zones d’habitation", a expliqué un responsable des services de secours de l’État de Caroline du Sud.



Source : Le Dauphine Libéré