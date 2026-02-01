Kolda : Néné Koïta intensifie la massification des rangs de PASTEF

La dynamique de massification des rangs du parti PASTEF se poursuit dans la région de Kolda. Ce vendredi 31 janvier, la responsable politique Néné Koïta a organisé, dans la capitale du Fouladou, une rencontre d’enrôlement des nouvelles recrues du parti qui ont été présentées officiellement à la coordination départementale.



Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de renforcement de la base militante de PASTEF, conformément à l’objectif d’un million de nouvelles adhésions fixé par le leader du parti, Ousmane Sonko. Pour Madame Néné Koïta, aucune énergie ne sera ménagée pour atteindre cette ambition, qu’elle considère comme un levier essentiel pour consolider l’ancrage du parti et accompagner l’action des nouvelles autorités du pays.



Au cours de la rencontre, plusieurs leaders issus des nouvelles recrues ont pris la parole pour réaffirmer leur engagement politique. Ils ont exprimé leur détermination à œuvrer pour la réalisation du projet et de la vision Sénégal 2050, qu’ils présentent comme une voie de salut et de transformation profonde du pays. « Nous sommes engagés à sauver le Sénégal à travers ce projet porteur d’espoir », ont elles déclaré.



Les intervenants ont également salué le rôle joué par Néné Koïta dans leur processus d’adhésion. Selon eux, les séances de sensibilisation et de formation menées par la responsable politique leur ont permis de mieux comprendre les fondements, les objectifs et les enjeux du programme porté par PASTEF. Elles estiment avoir été suffisamment outillées, grâce à sa pédagogie, pour défendre et promouvoir la vision des nouvelles autorités.