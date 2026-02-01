Kolda : le Khalife général de Saré Mamady appelle à renforcer l’éducation des enfants

Le Khalife Général de Saré Mamady, dans la région de Kolda (sud), a lancé un appel fort en faveur de l’éducation des enfants, à l’occasion de la Ziarra annuelle de ce foyer religieux célébrée ce samedi 31 janvier. Un message centré sur la transmission des valeurs, dans un contexte que le guide religieux juge préoccupant.



Selon Chérif Al Haïba Aïdara, la société est aujourd’hui confrontée à « une perte de valeurs inquiétante ». Face à cette situation, il a exhorté les familles à jouer pleinement leur rôle dans l’encadrement des jeunes. « Les familles doivent donner une éducation et une formation solides à leurs progénitures », a-t-il insisté, devant une foule de fidèles venus nombreux prendre part à cette rencontre spirituelle.



Dans son message, le Khalife général a également souligné la responsabilité de la religion dans la construction d’une société équilibrée. « L’islam a un rôle à jouer pour aider à stabiliser le monde », a-t-il soutenu, rappelant que le foyer religieux de Saré Mamady prône un islam de paix, de développement et d’ouverture.



Cette Ziarra annuelle a été marquée par une forte dimension interreligieuse. Au total, 14 guides religieux issus de différentes confréries musulmanes ont pris la parole pour délivrer des messages de paix, de cohésion sociale et de responsabilité collective. La chrétienté était également représentée à cette rencontre par l’évêque de Kolda, Monseigneur Jean Pierre Bassène.



Le patron du diocèse de Kolda a, pour sa part, axé son intervention sur la foi, l’amour du prochain et la solidarité, soulignant l’importance du dialogue interreligieux pour consolider le vivre-ensemble .



À travers cette Ziarra, les responsables religieux de Saré Mamady réaffirment ainsi leur engagement en faveur d’une société fondée sur des valeurs spirituelles fortes, l’éducation des jeunes et la coexistence pacifique entre les différentes communautés.