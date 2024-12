Comparaison entre les condamnations de Barthélemite Dias et de Sonko : « ce n’est pas la même chose », Me Bamba Cissé

Depuis vendredi la radiation de Barthelemy Dias à l’Assemblée nationale occupe une place de choix dans les débats et discussions. Acteurs politiques comme citoyens chacun donne sa part de vérité, allant même jusqu’à faire des comparaisons avec les deux cas, celui de Sonko et Barthélémy Dias.



Toutefois, Me Bamba Cissé, invité du Grand Jury de ce dimanche interpellé sur le sujet a apporté des éclaircissements. « Ousmane Sonko n'est pas condamné définitivement. Il a été condamné pour des infractions politiques. La Cour suprême a rendu un arrêt en disant clairement que les faits de diffamation commis par Ousmane Sonko sont des faits de nature politique. Celui dont vous parlez » en l’occurrence Barthelemy Dias « a été condamné pour des infractions de droits communs, pour coups mortels », a indiqué la robe noire précisant que « les coups mortels n'ont rien à avoir avec des infractions politiques » a expliqué Bamba Cissé au journaliste Babacar Fall lors de l’émission "Grand Jury" de ce dimanche 8 décembre.