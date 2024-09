"Conférence de presse du PDS lundi 23 septembre" : le porte-parole du parti dément et invite à plus de vigilance

Plutôt ce dimanche dans la journée, un communiqué faisant état de la tenue d’une conférence de presse demain lundi 23 septembre à 16 heures par le PDS en vue des élections législatives anticipées a été largement partagé par la presse à qui il était destiné. Toutefois, dans un communiqué parvenu à Pressafrik, le porte- porale du Parti démocratique sénégalais (PDS), Bachir DIAWARA, porte à la connaissance de tous que cette information est fausse et n’émane pas du PDS.



« Nous informons la presse nationale et internationale que l'invitation du PDS à une conférence de presse dans un restaurant d'un quartier de Dakar n'émane pas de notre parti et constitue une manœuvre frauduleuse d'individus qui utilisent illégalement les couleurs et le sigle de notre parti. »



Bachir Diawara dénonce ainsi un canular et invite les militants et sympathisants à plus de vigilance. « Le PDS n'est pas à l'origine de cette invitation et de cette conférence de presse, il s'agit d'un canular organisé par une petite poignée d'individus au service de l'éternel perdant qui ferait mieux de s'expliquer sur l'affaire de corruption ayant empêché la candidature notre Candidat Karim WADE. Nous demandons à tous les militants et sympathisants du PDS de rester alertes, vigilants et à l'écoute des directives du Parti. Vive le PDS », lit-on sur le communiqué.