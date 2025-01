Conférence des Ambassadeurs de la France : Emmanuel Macron traite l'Afrique « d’ingrat » (video)

*Conf. des Ambassadeurs FR à Paris: la partie du discours de Macron sur l’Afrique*… pic.twitter.com/p54hwgAeih

La conférence des Ambassadeurs de la France a démarré ce lundi 06 janvier sous la présidence du chef de l’Etat Emmanuel Macron. Lors de son discours, le Président français en a profité pour se défouler sur l’Afrique et solder des comptes avec les dirigeants Africains qu’il a traité d’ingrat en évoquant le départ des militaires français dans certains pays notamment du Sénégal et du Tchad, soutenant que la France n’a pas été chassée de l’Afrique, mais elle a choisi de bouger parce qu’il le fallait.« Je le dis en tant que président né après la colonisation, le dialogue avec l’Afrique ne peut pas être un otage d’un panafricanisme de bon à loi contemporain qui utilise un discours post-colonial en ayant des soutiens de revers qui sont les impérialistes d’aujourd’hui», a dit Macron.« Cette espèce de compilation de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d’une jeunesse et les intérêts de la Russie et d’autres en Afrique. Soyons lucides, mais ne cédons pas. Et dans ce contexte-là, non, la France n’est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide et elle se réorganise », a lancé Emmanuel Macron.Et de renchérir : « on a choisi de bouger de l’Afrique, parce qu’il fallait bouger. Mais ne cède rien à la désinformation et à l’ingérence. Nous avions une relation sécuritaire, c’était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013, nous, on avait raison, je crois qu’on a oublié de nous dire merci, ce n’est pas grave, ça viendra avec le temps l’ingratitude, je suis bien placé pour le savoir. Je le dis à tous les gouvernants africains qui n’ont pas eu le courage vis-à-vis de leur opinion publique de le porter, aucun d’entre eux ne serait aujourd’hui avec un pays souverain si l’armée française n’était pas déployée dans cette région… », a soutenu le Président français.« Nous avons proposé aux chefs d'Etat africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais ne vous y trompez pas : parfois, il a fallu les pousser. Ce n'est pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il devrait que ce soit retourné contre nous en disant, ils sont chassés d'Afrique ! Je peux vous dire que dans, bien, de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais sur l'ensemble assumé. C'est ça le partenariat », a déclaré Macron devant les Ambassadeurs ce 6 janvier 2025.