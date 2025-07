La Russie condamnée par la CDEH pour de multiples violations des droits humains en Ukraine

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a condamné ce mercredi la Russie pour de multiples violations des droits humains survenues à l'occasion des opérations menées en Ukraine dès 2014 dans le Donbass, de la guerre déclenchée depuis février 2022, et pour la destruction du vol MH17 en juillet 2014. À l'issue d'un délibéré lu pendant plus de 40 minutes par le président de la Cour, le juge français Mattias Guyomar, la Russie est reconnue coupable d'exécutions de «civils et de militaires ukrainiens hors de combat», «d'actes de torture», de «déplacements injustifiés de civils» ou encore de «destructions, pillages et expropriations».