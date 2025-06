Arménie: une tentative de coup d'État déjouée, selon le Premier ministre

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a affirmé, mercredi 25 juin, que les forces de l'ordre avaient déjoué une tentative de coup d'État impliquant un ecclésiastique et opposant, sur fond de détérioration de ses relations avec l'Église apostolique.



«Les agents des forces de l'ordre ont déjoué un sinistre plan à grande échelle du "clergé criminel oligarchique" pour déstabiliser la république d'Arménie et prendre le pouvoir», a écrit, sur Telegram, Nikol Pachinian.



Selon le Comité d'enquête arménien, l'archevêque et opposant Bagrat Galstanian, qui avait mené en 2024 d'importantes manifestations pour demander la démission de Nikol Pachinian en raison de sa gestion des relations avec l'Azerbaïdjan, est impliqué dans cette tentative présumée de prendre le pouvoir.