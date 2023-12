Conférence nationale des chefs de parquet: le Forum du justiciable réclame le respect du délai légal de détention provisoire

La Conférence Nationale des Chefs de Parquet se tient ce jeudi 21 décembre 2023. Pour cette année, le thème retenu est la “Réduction de la durée de la détention provisoire et mise en place du pool judiciaire financier”. A ce titre, le Forum du justiciable du Sénégal a exprimé ses préoccupations et a formulé des recommandations pour une meilleure administration de la justice.



Le Forum du justiciable suggère l'instauration d'un juge dédié à la détention et aux libertés pour traiter des questions relatives à la mise en détention provisoire et aux demandes de mise en liberté “afin de rationaliser les mandats de dépôt”, ainsi que l'encadrement de la détention provisoire en matière criminelle, visant à limiter sa durée à deux ans.



Toutefois, il insiste sur le respect du délai légal de détention provisoire stipulé par le Code de procédure pénale en matière correctionnelle sans oublier la nécessité de traiter les dossiers judiciaires dans un délai approprié et la mise en place rapide du pool judiciaire financier.