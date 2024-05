Les acteurs des médias et de l'environnement se réunissent à Dakar pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse

Le Bureau régional de l’UNESCO Afrique de l’Ouest, l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO), Article 19 Afrique de l’Ouest, la Cellule Norbert Zongo pour la promotion du journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO), et l’Association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l’environnement (AJTREPE) organisent conjointement cet événement, a appris PressAfrik des organisateurs.

La conférence, qui se tiendra à la Place du souvenir africain à partir de 9h, rassemblera un éventail diversifié d'acteurs, comprenant des journalistes, des leaders de médias, des représentants de la société civile, des experts environnementaux et des décideurs politiques.

Le principal objectif de cette journée est de "mettre en lumière le rôle crucial des médias dans la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux et dans la promotion de politiques publiques durables face à la crise climatique", peut-on dans leur communiqué.

L'accent sera mis sur les "types de journalisme à valoriser au Sénégal pour mieux servir la planète qui fait face à une crise climatique".



Les débats et discussions s'articuleront autour "de la nécessité d'une information de qualité pour renforcer la citoyenneté environnementale et pour garantir une réponse collective et efficace au dérèglement climatique."

À l'approche de la 31ème édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, prévue pour le 3 mai 2024, plusieurs organisations de renom se préparent à se réunir à Dakar pour aborder un thème crucial : "La presse au service de la planète: le journalisme face à la crise environnementale".