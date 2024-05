Lutte avec frappe : Bombardier vs Franc, un choc explosif qui promet des étincelles

L'arène retient son souffle ! Ce mercredi 1er mai 2024, le jeune et fougueux Franc (écurie Jambars Wrestling Academy) tentera la passe de 13 devant l'expérimenté Bombardier (écurie Mbour Bombardier), à l'Arène nationale. Ce, après avoir réalisé un 12/12 en lutte avec frappe.



Après sa belle victoire sur Forza de Fass-Ndakaru le dimanche 21 mai 2023, Franc avait insisté sur un duel avec Lac 2 (Walo) ou Reug Reug (Thiaroye-sur- Mer). Ces deux champions, pistés par le grand espoir des Parcelles assainies, n'ont pas réagi. Mais on peut dire que l'ancien champion d'Afrique a finalement décroché un combat de prestige.



Aucun lutteur ne peut refuser un combat contre le « B52 », qui est le seul ancien double « Roi des arènes » et qui a croisé d'autres grands noms comme Yékini, Tyson 2, Tapha Gueye, Baboye, Balla Gaye 2, Modou Lô, Eumeu Sène, Tapha Tine.



Double bourreau de Balla Gaye 2, le Mbourois, qui est en fin de carrière, veut sortir par la grande porte.



En octobre 2024, le pote de Moussa Losse, né en 1976, aura 48 ans. Il devra donc faire valoir ses droits à la retraite. Ce qui promet de chaudes empoignades dans l'antre de la lutte situé à Pikine. Bombardier a perdu ses trois dernières sorties, contre respectivement Eumeu Sène (27 mars 2022), Tapha Tine (12 février 2023) et Reug Reug (24 décembre 2023).







Avec Sunu Lamb