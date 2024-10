Conflit avec Galatasaray : La FSF exige la libération immédiate d'Ismail Jakobs pour l’équipe nationale

Le week-end dernier, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a reçu une notification du médecin du club de Galatasaray indiquant que le joueur Ismail Jakobs était blessé et indisponible pour rejoindre la sélection nationale du Sénégal. Cette information, accompagnée d'IRM à l'appui, avait conduit la FSF à annoncer, dans un souci de préserver l'intégrité physique du joueur, "le forfait du joueur" sur ses réseaux sociaux.



À la grande surprise de la FSF, Ismail Jakobs a été aligné par son club, Galatasaray, lors de leur match de championnat ce dimanche, où il a joué l'intégralité de la rencontre.



Face à cette situation, la Fédération Sénégalaise de Football exige la libération immédiate du joueur afin qu'il puisse honorer sa convocation en équipe nationale, conformément aux règlements en vigueur.

Non impliqué directement dans cette situation, Ismail Jakobs a quitté Istanbul hier et a rejoint la tanière sénégalaise ce lundi matin.



Le joueur Abdou Aziz Ndiaye qui était appelé en renfort "restera" au sein du groupe malgré la présence du joueur Ismail Jakobs, a décidé la FSF.