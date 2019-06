Congo-B: dans le Pool, une plateforme d’échanges pour consolider la paix

Les débats ont tiré en longueur. Au terme des assises de mercredi et jeudi, les différentes parties prenantes ont, dans leurs recommandations, demandé le retrait progressif du Pool du dispositif militaire, ou encore l’organisation d’un dialogue national inclusif avec un accent sur cette province, théâtre d'affrontements ayant opposé l'armée et les partisans du pasteur Ntumi entre 2016 et 2017.



La plateforme de dialogue est une grande première pour Joseph Ikoubou, responsable des programmes au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) : « Depuis qu’il y a eu les conflits ici [au Congo-Brazzaville, NDLR], c’est une grande première qu’on vienne faire parler après un conflit et les communautés, et les ex-combattants, et les administratifs », a-t-il fait observer.



Jean-Gustave Ntondo, proche du Pasteur Ntumi, voit la roue de la paix tourner dans le bon sens. « Nous pensons que la paix va de l’avant, en espérant que tout ira pour le mieux », a-t-il ajouté.



La plateforme de dialogue ouvre la voie à la réalisation d’un vaste programme DDR (Désarmement, démobilisation, réintégration) à en croire Euloge Landry Kolélas, haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants. « C’est là où on va atterrir. Je crois qu’on a eu à mettre tous les ingrédients et toutes les conditions pour bien démarrer ce grand programme DDR », a-t-il signifié.



L’évêque de Kinkala, Mgr Louis Portella-Mbuyu, qui a présidé les travaux de la plateforme, a exhorté les uns et les autres à l’amour, la lucidité et la solidarité.