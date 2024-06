En Iran, l'ex-président Ahmadinejad se déclare candidat à la présidentielle

Mahmoud Ahmadinejad, 67 ans, a été président pendant deux mandats consécutifs de 2005 à 2013, marqués par des propos incendiaires sur Israël et de vives tensions avec l'Occident, notamment sur le programme nucléaire iranien.

En Occident, son nom est associé de façon indélébile à ses déclarations tonitruantes, affirmant en 2005 qu'Israël devait être «rayé de la carte» et que l'Holocauste était un «mythe». En 2017 et 2021, il avait été disqualifié de la course à la présidence.

«Je suis convaincu que tous les problèmes du pays peuvent être résolus en utilisant les capacités nationales au maximum», a-t-il déclaré dimanche après avoir déposé sa candidature au ministère de l'Intérieur.

Les candidatures à l’élection devront être validées d'ici au 11 juin par le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe non élu dominé par les conservateurs et chargé de superviser le processus électoral.

D'autres personnalités, dont l'ancien président du Parlement, le modéré Ali Larijani, et l'ancien négociateur ultraconservateur du dossier nucléaire Saïd Jalili, ont également présenté leurs candidatures.

À la suite de la mort le 19 mai du président Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère, l’Iran organise le 28 juin une élection présidentielle anticipée. À laquelle participera l’ancien président Mahmoud Ahmadinejad, ont rapporté ce 2 juin les médias d'État.