«On n'a rien pu sauver»: au Kénya, le désarroi des agriculteurs qui ont tout perdu dans les inondations

Alice se tient debout sur un tas de gravats. Cette agricultrice de 62 ans n’en revient toujours pas. Il y a un mois, l’effondrement d’une retenue d’eau à Mai Mahiu, à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi, a emporté tout son village. « Je vivais ici. C'était ma maison et de l'autre côté, il y avait mes poules. Maintenant, on ne voit plus que de la boue et des arbres amenés ici par les eaux, rien d'autre. Avant, je dormais là-bas et travaillais. Mon cœur, en ce moment même, bat très fort. Quand je vois tout ce qui a été pris, c'est beaucoup », déplore-t-elle.



Le drame de Mai Mahiu a fait 62 victimes et des centaines de déplacés. La plupart sont des agriculteurs, comme Mary, qui a perdu sa ferme et l’investissement de toute une vie. « Ma terre est complètement ravagée. Tout a été emporté et on n'a même pas espoir de pouvoir la restaurer. Le bétail a été emporté par les eaux, nous aussi, en plein milieu de la nuit. On n'a rien pu sauver, explique l'agricultrice. J'ai perdu presque 2,5 millions de shillings. J'ai perdu ma maison à quatre chambres, des réservoirs pour les chambres, mon bétail, mes semences. J'avais investi beaucoup dans cette ferme. »



Aucune compensation du gouvernement

La semaine passée, devant le Parlement, le ministre de l’Agriculture kényan a rappelé qu’aucune compensation ne sera fournie aux agriculteurs lésés par les inondations. Les fonds alloués à la réponse d’urgence ne le prévoient pas. Margaret est écœurée. Elle a perdu 950 poules et 26 cochons. « Nous n'avons reçu aucune aide, à part la nourriture au camp de déplacés. Le gouvernement a promis de nous reloger dans des appartements et de payer les trois premiers mois de loyer. Mais rien n'a été fait. On n'a pas reçu d'argent. Il y a juste un député qui est venu nous voir, il nous a donné 12 000 shillings en liquide, puis il est reparti. C'est tout ce qu'on a reçu, ça et la nourriture offerte par des bénévoles », précise Margaret.



Le ministre de l’Agriculture a promis qu’une évaluation complète des terres agricoles endommagées serait menée, mais pas avant la fin de la saison pluvieuse.