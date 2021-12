Congo-Brazzaville: l’opposant Paulin Makaya de nouveau interdit de quitter le territoire

Il s’agit d’un second refus. Déjà en 2018, Paulin Makaya n'avait pas pu partir pour l'étranger car le ministère de l'Intérieur lui reprochait de ne pas disposer d'un passeport congolais. « C'est désormais le cas », indique son fils, Russel Makaya, qui ne comprend pas pourquoi son père ne peut donc pas se faire soigner en Grande-Bretagne.



« C’est décevant, quand même, pour un pays qui se proclame comme État de droit, s'indigne-t-il. Nous avions écrit au président de la République lui informant que le président Paulin Makaya devait quitter le pays pour des raisons sanitaires parce que sa santé était très déplorable. Nous nous sommes donc représentés le 11. Paulin Makaya a bel et bien rempli toutes les formalités et une fois arrivé au niveau de la police des frontières, on lui notifie qu’il ne sort pas bien. Il a présenté son passeport congolais et son passeport britannique. Les gardes n’ont pas donné de raisons. »



« Il est mal portant et c’est tout à fait normal pour quelqu’un qui est malade d’aller se faire soigner à l’étranger, poursuitRussel Makaya. On ne peut pas empêcher un Congolais de sortir du territoire national pour des raisons sanitaires. Vu que monsieur Paulin Makaya n’est pas un belliciste - c’est un homme de paix - il a rebroussé chemin comme tout Congolais. Il est mal portant, vraiment très mal actuellement, voilà pourquoi nous demandons l’intervention de toutes les sensibilités humaines et politiques à travers le monde. »