Axe Patte d’Oie - Aéroport : l'AGEROUTE annonce des travaux de maintenance nocturnes à partir de ce vendredi

Le Préfet de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye, informe les usagers du démarrage imminent de travaux de pose de joints de chaussées sur l’échangeur Aliou Sow.



Ce chantier, situé sur la section de l'autoroute Seydina Limamoulaye comprise entre la Patte d'Oie et l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, se déroulera du vendredi 27 mars au samedi 11 avril 2026.



Afin de limiter l'impact sur le trafic, les interventions seront strictement nocturnes, de 23 heures à 5 heures du matin. Cette opération est initiée par le ministère des Infrastructures, via l'AGEROUTE Sénégal, en collaboration avec le CETUD, dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière et de la mobilité urbaine.





« Afin d'assurer la continuité du trafic, un dispositif de signalisation routière, d'indication de direction et d'encadrement sera mis en place avec l'accompagnement des forces de l'ordre pour faciliter la fluidité du trafic durant les travaux », lit-on sur la note.



Les autorités invitent les automobilistes à la plus grande vigilance et au respect strict des limitations de vitesse ainsi que des consignes de sécurité sur le site.





« Le Préfet de Dakar, le Ministère des Infrastructures et l'AGEROUTE SENEGAL vous remercient pour votre compréhension et vous réitèrent l'engagement de l'État à améliorer la sécurité des usagers et la mobilité urbaine. »

