Sécurité : Le commissariat de Dieuppeul démantèle une bande de redoutables malfaiteurs

Le Commissariat d’Arrondissement de Dieuppeul a procédé, ce mardi 31 mars 2026, au défèrement devant le procureur de la République d'une « association de malfaiteurs spécialisée dans le vol de deux-roues et le grand banditisme ». Cette opération met fin aux agissements d'une bande organisée qui écumait plusieurs quartiers de la capitale, notamment entre Khar Yalla et les Castors.







L’enquête a été déclenchée suite à la plainte d'une victime relative au vol d'un scooter de marque Beverly. Grâce à des « investigations techniques et des renseignements opérationnels », les limiers ont rapidement identifié le cerveau de la bande, un multirécidiviste notoire. Ce dernier, une fois appréhendé, est passé aux aveux, permettant ainsi la localisation et l'arrestation de ses complices grâce au déploiement d'un dispositif d'interpellation ciblé.







Le profil du chef de bande révèle un individu particulièrement actif dans le milieu criminel, ayant été déféré à « cinq reprises entre 2023 et 2026 » pour des faits variés. Il est notamment impliqué dans des agressions de type « simol » (vol en réunion avec violences) lors du combat de lutte Boy Niang vs Tapha Tine, ainsi que dans le vol de « 1 000 000 F CFA dans un point Multiservice ». Le suspect faisait d'ailleurs l'objet d'un avis de recherche actif émis par le Commissariat de Grand Yoff pour des faits de grand banditisme.

