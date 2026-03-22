Deuil à Guéoul : le président de la République présente ses condoléances à la communauté khadriya

Le président de la République a exprimé sa profonde tristesse suite au rappel à Dieu de Cheikh Makhfou Aïdara Beuh, khalife de Guéoul, et de ses deux épouses. Le guide religieux et ses conjointes ont perdu la vie dans un tragique accident de la route survenu à Diama, alors qu'ils revenaient d'un pèlerinage à Nimzatt.



Saluant la mémoire d'un dignitaire respecté au service de la foi, le chef de l'État a adressé, au nom de la Nation, ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée ainsi qu'à l'ensemble de la communauté khadriya. Il a également formulé des prières pour le repos de leurs âmes.



Cet hommage national intervient alors que la succession a déjà été actée au sein de la famille religieuse. Le président a ainsi tenu à manifester son soutien au nouveau khalife, Cheikh Chaya Aïdara, ainsi qu'à toute la Oummah islamique durement touchée par cette disparition brutale.

