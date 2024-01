Conseil constitutionnel : les recours de Amadou Ba contre Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dieye rejetés

Le Conseil constitutionnel a publié ce samedi 20 janvier la liste définitive des candidats. Les deux recours introduits par le Premier ministre Amadou Ba, candidat de mouvance présidentielle contre Bassirou Diomaye Faye et Dr Cheikh Tidiane Dieye ont été rejetés.



À rappeler que les recours de Amadou Ba étaient motivés par quatre arguments principaux. Tout d'abord, il souligne l'"appartenance" des deux candidats à une "entité politique dissoute", en l'occurrence le parti d'Ousmane Sonko, Pastef. Il évoque également la "production de fausses pièces" que les intéressés auraient fournies au Conseil constitutionnel pour valider leur candidature.



Le candidat de Benno Bokk Yakaar met également en avant une "coalition irrégulièrement constituée" par Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dieye. Enfin, il assure qu'ils ne respectent pas le critère de "non appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi".



Amadou Ba cherche ainsi à écarter de la course électorale les candidats les plus proches d'Ousmane Sonko.



Finalement il n'y est pas parvenu...