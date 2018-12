Conseil constitutionnel: on connaît l'identité des 7 membres de la Société civile qui vont assister les 7 Sages

Les sept (7) personnalités indépendantes issues de la Société civile et qui vont assister auprès des juges du Conseil constitutionnel en qualité d’observateur pour l'examen des fiches de parrainages des candidats à la Présidentielle de 2019, sont désormais connues.



Il s’agit de Waldiodio Ndiaye, coordonnateur « Sunu élection », Pr Babacar Guèye président du Collectif des organisations de la Société civile, Moundiaye Cissé de l’ONG 3D, Abbé Alphonse Seck Directeur exécutif de Caritas Sénégal, Magip Ndiaye du Pacte, Maïmouna Dieng de la plateforme des acteurs non étatiques et Rokhaya Gassama du Cosef , rapporte des indiscrétions qui se sont confiées à Rfm.