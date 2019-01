Conseil des ministres de ce mercredi à Diamniadio : le chef de l'Etat demande demande d'accélérer les ruptures dans l'Administration

Le président de la République a présidé ce mercredi 16 janvier 2019, la réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'Etat a réservé une bonne partie de son intervention à l'administration sénégalaise qu'il invite à accélérer les ruptures fondamentales et urgentes pour un service public rénové, une Administration moderne et un Etat performant dans la prise en charge efficace des attentes des citoyens, comme rappelé lors du Conseil des ministres du 20 avril 2016, à l'issue du premier Forum National de l'Administration des 9 et 10 avril 2016.



Le président de la République a ainsi indiqué au Premier Ministre "l'urgence d'actualiser la mise en œuvre du plan d'actions prioritaires du Forum, notamment par le renforcement de processus de déconcentration et de territorialisation des politiques publiques, l’intensification des réformes budgétaires et financières, la rénovation et la consolidation du droit de la fonction publique et la généralisation de la culture de la performance dans la délivrance du service public et le déploiement optimal de l'action publique".



Toujours dans l'optique d'avoir une Administration performante et efficiente, le chef de l'Etat a demandé au Gouvernement de renforcer financièrement le Centre de Formation Judiciaire (CFJ) et l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), pour la production "d’agents stratèges, opérationnels et pragmatiques, piliers d’une Administration dynamique au cœur de l’Emergence du Sénégal". L'organisation d'un deuxième Forum de l'Administration a été sollicitée par le président de la République au courant de cette année 2019.

En outre, le Chef de l’Etat réitère ses directives relatives à la sécurisation absolue de la ligne du TER par la sensibilisation notable des populations et la mise en place rapide d'une police ferroviaire, en vue d'assurer l'exploitation optimale de cet outil de transport moderne, essentiel pour améliorer durablement la mobilité rapide des usagers de l'agglomération de Dakar. Enfin, le Président de la République demande au Gouvernement d'engager sans délai le processus d'extension de la ligne TER actuelle, de 19 km, entre Diamniadio et l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).