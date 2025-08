Projets structurants : la Turquie, partenaire clé de l’aménagement urbain et des infrastructures au Sénégal

De Diamniadio à Diass, les grands projets d’infrastructure réalisés ces dernières années au Sénégal portent largement l’empreinte des partenariats avec la Turquie. Selon le dossier de presse de la visite officielle du Premier ministre Ousmane Sonko en Turquie, Ankara s’impose comme un acteur de premier plan dans l’aménagement du territoire sénégalais, avec des engagements financiers et techniques majeurs dans plusieurs secteurs stratégiques.Parmi les réalisations emblématiques, figure le Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Ce projet, symbole de la diplomatie sénégalaise et de la territorialisation des politiques publiques, a été financé à hauteur de 48,5 millions d’euros (soit près de 32 milliards FCFA) par la Turk Exim Bank, et construit par l’entreprise Summa. Le coût total des travaux s’élève à 77,8 millions d’euros, environ 51 milliards FCFA. « Sa réalisation a favorisé le développement d’infrastructures complémentaires qui contribuent à structurer durablement l’espace urbain », précise le dossier, citant notamment les voiries intérieures, les raccordements aux réseaux, et les accès à l’autoroute à péage.Autre exemple marquant : la finalisation de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), initialement lancée par le groupe saoudien SBG, a été reprise et menée à bien par le consortium turc Summa-Limak. Le montant global de cette phase terminale, comprenant les tests, le calibrage et la mise en service, est estimé à 112 millions d’euros, soit près de 74 milliards FCFA. Depuis son inauguration en décembre 2017, l’AIBD est exploité par la société privée Limak-AIBD-Summa (LAS).Le développement de Diamniadio constitue une vitrine supplémentaire du partenariat turco-sénégalais. Le marché d’intérêt national et la gare des gros porteurs, construits par De Meew (DM), représentent un investissement de 68 milliards FCFA, financé à hauteur de 48,9 milliards FCFA par la Turquie, contre environ 19 milliards FCFA pour l’État du Sénégal. L’objectif est de fluidifier les circuits de distribution et de mieux encadrer la logistique urbaine.Sur le plan sportif et touristique, le Dakar Arena et le Radisson Diamniadio sont deux autres projets structurants issus de la coopération bilatérale. Le complexe Dakar Arena, qui comprend une salle multifonctionnelle de 15 000 places et un parc d’exposition, a mobilisé un financement total de 119 millions d’euros, soit environ 74 milliards FCFA. L’hôtel Radisson, réalisé par Summa, a nécessité 33 millions d’euros d’investissement, équivalant à près de 21,6 milliards FCFA, pour une capacité de 152 chambres.Ces infrastructures s’inscrivent dans une logique de montée en gamme du Sénégal sur la scène économique, diplomatique et touristique régionale. « Plusieurs projets structurants ont pu être réalisés au Sénégal avec l’appui de partenaires turcs », souligne le document officiel.Au-delà des réalisations physiques, ces investissements témoignent d’un modèle de coopération basé sur la co-construction, où les entreprises turques opèrent dans des domaines à forte valeur ajoutée : travaux publics, infrastructures sportives, hôtellerie, logistique. Ankara se positionne ainsi non seulement comme un fournisseur de biens, mais surtout comme un acteur du développement local, en lien avec la stratégie nationale de transformation économique.En visite officielle en Turquie du 6 au 10 août 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko entend consolider ces acquis et ouvrir de nouveaux chantiers. Le renforcement du Conseil de coopération stratégique de haut niveau et le rôle de la TIKA (Agence turque de coopération) à Dakar participent de cette ambition d’approfondir des partenariats bilatéraux porteurs.