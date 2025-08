Sénégal : vers le rétablissement des droits de douane sur le riz brisé ordinaire

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé, via une lettre, au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba de rétablir les droits de douane de 10 % sur le riz brisé ordinaire.



Dans sa lettre, datant du 22 juillet 2025, le ministère du Commerce a révélé que depuis quelques mois, une baisse continue est notée sur les cours mondiaux du riz, occasionnant une diminution du coût des importations. C'est parti de ce constat qu'il exhorte «la levée de la mesure de suspension des droits de douane de 10 % adossés à une valeur de référence de 210 000 F CFA et au rétablissement des droits de douane dont, la suspension ne se justifie plus ».



Pour rappel, dans le cadre des mesures de soutien du pouvoir d'achat des ménages face à la hausse des cours mondiaux du riz, le Gouvernement du Sénégal avait suspendu les droits de douane sur les importations de riz brisé ordinaire pour soutenir le pouvoir d'achat face à la hausse des cours mondiaux du riz. Cette mesure a permis de maintenir le prix du riz à 410 F CFA en juin 2024, puis à 350 F CFA depuis avril 2025, à Dakar.



Cette décision du ministre du Commerce, ne va -t-elle pas impliquer une augmentation sur le prix du riz brisé ordinaire, consommé par plus de la moitié des Sénégalais ?