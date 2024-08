Conseil des ministres : les nominations de ce mercredi 14 août

Comme à l’accoutumé, le conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 14 août sous la présidence de son excellence Bassirou Diomaye Faye.



A l’issue de la rencontre, le président de la République a procédé à plusieurs nominations dans différents ministères. Ainsi :



Au titre du Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique :

Lieutenant-Colonel Elhadji Maodo BA, Ingénieur des Eaux et Forêts, matricule de solde n° 627 951/F, est nommé Secrétaire permanent du Comité national du CILSS, en remplacement de Monsieur Baba BA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Au titre du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement :

Monsieur Bakary FATY, Docteur en Hydrologie, matricule de solde n°711

677/A, est nommé Directeur de la Gestion de la Planification des Ressources en Eau, en remplacement de Monsieur Niokhor NDOUR appelé à d’autres fonctions.



Au titre du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage :

Monsieur Sidy Mohamed SECK, Expert en politique agricole, est nommé Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), en remplacement de Monsieur Amadou NIANG.