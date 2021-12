Conséquence du scandale financier à la Poste ? L'IPRES quitte Poste Finances

Bonne nouvelle pour les retraités. L'Institution de Prévoyance Retraites du Sénégal (IPRES) informe à ses allocataires qui sont jusque là, payés par mandat-postal et/ ou Poste Finances qu'ils percevront désormais leur pension via les réseaux de transfert d'argent, informe le directeur général de la boite, Amadou Lamine Dieng dans un communiqué parvenu à PressAfrik. Ce changement pas anodin, survient au moment où la Poste Fianances est secoué par un détournement de fonds, d'une valeur de 1.5 milliard FCFA. Pour ce qui des démarches, l'IPRES fait savoir que les intéressés "doivent se présenter munis de leur carte allocataire de leur carte nationale d'identité et de leur numéro de téléphone identifiés à leur nom au niveau des points suivants: - Agences régionales de l'IPRES, Agence de Pikine, Agence du Plateau, Agence de Rufisque, Site du Point E et Siege de l'IPRES."Les allocataires disposant de leur carte biométrique, à l'exclusion de ceux payés par virement sur leur compte bancaire, "peuvent demander l'activation de leur carte pour un paiement exclusif par retrait auprès des GAB des Banques."L'IPRES rappelle aux allocataires bénéficiant d'une pension supérieure à 100.000 FCFA qu'ils " doivent obligatoirement, conformément à la loi n° 2004-15 du 04 juin 2004, ouvrir un compte bancaire dont le RIB devra être communiqué aux services compétents de l'IPRES, ou demander l'activation de leur carte biométrique".