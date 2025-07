États-Unis: Human Rights Watch dénonce des conditions de détention «déshumanisantes» de migrants

C’est un rapport accablant qui pointe du doigt trois prisons : le Krome North Service Processing Center, le Broward Transitional Center et le centre de rétention fédéral à Miami, toutes basées en Floride et gérées par l’agence de l’immigration et des douanes, ICE. Human Rights Watch s'est appuyée sur les témoignages de dizaines d’anciens détenus, d'avocats spécialisés dans les questions d’immigrations et familles de détenus. Tous décrivent un système qui « dégrade, punit et terrorise les migrants », rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki.



Entre cellules surpeuplées, plongées dans un froid glacial, et migrants qui dorment à même le sol sous des néons allumés en continu, privés d'hygiène de base, le rapport publié lundi 21 juillet par Human Rights Watch s'appuie sur les témoignages de huit hommes et trois femmes qui y ont été ou y sont encore en rétention. L'organisation ainsi que de proches de sept migrants - dont plusieurs ont été expulsés - et de quatorze avocats spécialisés. « Il n'y avait qu'une seule cuvette et elle était couverte d'excréments », décrit une femme à propos de la cellule dans laquelle elle dit être restée enfermée pendant des jours avec des dizaines d'autres femmes, sans lit ni intimité.



« Si vous demandez de l'aide, ils vous placent à l'isolement »

Human Rights Watch cite, par exemple, le cas de prisonniers enchaînés, les mains menottées derrière le dos, et forcés par les gardes à s’agenouiller pour manger par terre. « On devait se pencher pour manger comme des chiens », raconte un homme. Un autre rapporte des températures volontairement glaciales : « Ils ont monté la climatisation. On ne pouvait pas s'endormir tellement il faisait froid. J'ai crû que j'allais être en hypothermie. » Une femme raconte les violences psychologiques infligées : « Si vous demandez de l'aide, ils vous placent à l'isolement. Si vous pleurez, ils peuvent vous mettre à l'écart pendant deux semaines. Alors les gens se taisent », explique-t-elle.



Toujours selon le rapport, des personnes sont privées de leurs traitements médicaux alors qu'elles souffrent de maladies chroniques. Selon l'ONG, cette privation d'accès à des soins médicaux « pourrait être à l'origine de deux décès » dans les trois centres concernés. Les migrants qui y sont enfermés sont traités « de manière dégradante et déshumanisante », dans des « conditions qui constituent une violation flagrante des normes internationales en matière de droits humains », résume l'ONG.



Le rapport décrit aussi des cellules et des salles surpeuplées où les prisonniers sont obligés de rester debout de longues heures. Car avec Donald Trump au pouvoir, le nombre de sans-papiers arrêtés a plus que doublé en six mois. Le président américain a érigé de la lutte contre l'immigration l'une des priorités absolues de son second mandat, y consacrant des centaines de milliards de dollars. Dans le mégaprojet de loi budgétaire récemment approuvé par le Congrès américain, 45 milliards sont alloués à la création de 100 000 places dans les centres de rétention pour migrants.



C’est d’ailleurs pour faire face à cette surpopulation carcérale que les autorités ont poussé pour l’ouverture rapide d’une nouvelle prison dans le parc naturel des Everglades. Un centre très controversé baptisé « Alligator Alcatraz » censé pouvoir accueillir jusqu’à 5 000 migrants.