Madagascar: un important incendie enflamme tout le marché «Sabotsy», à Antsirabé

Les images captées par des habitants d’Antsirabé, apeurés et sous le choc, ont afflué sur les réseaux sociaux dans la soirée : on y voit des flammes immenses s’élevant au-dessus des étals et des commerçants qui tentent de sauver leurs marchandises au milieu des cris.



Ces images laissent deviner des dégâts matériels considérables. Le feu semble avoir dévasté tout le marché, aussi bien le vaste hangar où étaient vendus fruits et légumes que les petits commerces en bois attenants. Une catastrophe pour la ville et sa région tant ce lieu emblématique est un poumon économique.



Le marché « Sabotsy » faisait vivre 3 500 commerçants.



Dans la soirée, le maire d’Antsirabé s’est rendu sur place avec le député de la ville pour demander de l'aide face à l’ampleur de la catastrophe. À ce stade, le gouvernement n’a pas encore réagi et on ignore si le feu a fait des victimes.



Cet incendie rappelle celui, en janvier dernier, du marché de Kantamanto, à Accra au Ghana, ou encore celui qui avait ravagé une partie du marché de la Liberté à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en août 2024.