#Coronavirus - L’Administration pénitentiaire brandit une interdiction de visites dans les prisons

L'Administration pénitentiaire a sorti un communiqué ce jeudi 05 mars 2020 pour informer l'opinion publique de la suspension, jusqu'à nouvel ordre, de toutes les autorisations d'accès au sein des établissements pénitentiaires accordées aux représentants diplomatiques, associations, organisations non gouvernementales, étudiants et chercheurs...en raison de la propagation du Coronavirus.



Aussi, les rencontres et festivités programmées dans les prisons à l'occasion de la célébration de la journée du 08 mars 2020 sont reportées.



L'administration pénitentiaire prévient également qu'en fonction de l'évolution de la situation du virus au Sénégal, les visites familiales pourraient également connaître des restrictions... Communiqué (en photo)