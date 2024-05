Pikine-Guédiawaye : un mari jaloux assène des coups de tournevis à sa femme et met le feu dans sa chambre

Le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a examiné hier jeudi, une affaire de tentative d'assassinat survenue il y a cinq (5) ans dans la commune de Golf sud à Guédiawaye (banlieue). En l'absence de l'accusé, bénéficiant d'une liberté provisoire et ayant disparu au moment de son arrestation, la Chambre criminelle l'a jugé par contumace. Les faits rapportés relatent une tentative d'assassinat et d'incendie perpétrée par l'accusé contre sa femme, le 18 janvier 2019.



Ce jour-là, Mamadou D. Sakho est arrivé chez son épouse, A. Fall, ivre pour passer la nuit avec sa fille, comme il le faisait chaque week-end. Tandis que sa fille et lui regardaient la télévision dans le salon, son ex-femme était au téléphone dans sa chambre. Son humeur joyeuse a déclenché la fureur de Sakho, qui a alors exigé de savoir qui était à l'autre bout du fil. Face à la réponse de son épouse qui lui a dit qu'elle parlait a un ami, Sakho est sorti de la maison sans un mot.



Il est revenu vers 2 heures du matin, alors que sa femme et sa fille étaient déjà au lit. Il a frappé à la porte de la chambre avec insistance, terrorisant sa femme qui a fini par ouvrir. Tenant une bouteille de diluant cellulosique, il a aspergé la chambre et la véranda avant de menacer sa femme et leur fille de mort. Malgré les supplications de sa femme, il l'a agressée, l'a attachée et lui a infligé des coups de tournevis violents au cou et au thorax, allant même jusqu'à lui arracher une partie de l'oreille, rapporte L'Observateur. Les cris ont alerté les voisins qui ont réussi à maîtriser le mis en cause et à éteindre l'incendie qu'il avait allumé.



Arrêté, Sakho a été déféré au parquet puis placé sous mandat de dépôt avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Jugé hier jeudi, par contumace, il est accusé de tentatives d'assassinat, d'incendie volontaire et de port illégal d'arme blanche. L'avocat de la partie civile réclame 50 millions de Fefa en dommages et intérêts, tandis que le procureur de la République a requis 10 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu pour le 4 juin prochain.