Sénégal: un collectif pour lutter contre la cherté des coûts de connexion

Le Collectif F4C annonce son lancement avec pour mission de rendre l'accès à Internet plus abordable et équitable. Sous le nom de "Front contre la cherté des Coûts de Connexion" (F4C), ce collectif rassemble des citoyens, des organisations et des experts déterminés à plaider en faveur d'une connectivité numérique accessible à tous.



L'objectif principal des initiateurs est de "sensibiliser, de plaider et d'agir pour réduire les coûts de connexion à Internet." Dans un communiqué de presse, le F4C a souligné sa conviction profonde en l'accès à Internet "comme un droit fondamental pour tous" et "s'est engagé à faire entendre cette voix auprès des décideurs politiques et des fournisseurs de services Internet."



Le collectif invite tous ceux qui partagent cette vision à les rejoindre dans leur lutte pour un accès Internet abordable et équitable. "Ensemble, ils espèrent construire un avenir où la connectivité numérique est accessible à chacun, sans exclusion ni entrave."