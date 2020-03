Coronavirus - Macky pense aux Sénégalais de la diaspora confinés

Nous vivons une crise mondiale provoquée par le #COVID19. Nos compatriotes de la diaspora confrontés au confinement et autres contraintes en souffrent. Cela nous affecte directement. Je voudrais ici leur témoigner du soutien et de la solidarité de toute la nation face à l’épreuve

— Macky Sall (@Macky_Sall) March 10, 2020



Le Coronavirus continue de faire des ravages dans le monde. Et même si parmi les victimes, on ne compte pour le moment aucun Sénégalais, ces derniers subissent également les mesures de confinement imposées par les autorités des pays hôtes comme la Chine et l'Italie.Le chef de l'Etat Macky Sall a adressé un message de soutien et de solidarité à l'endroit de tous ses compatriotes qui traversent actuellement cette crise, à travers ses comptes Twitter et Facebook.