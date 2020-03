Coronavirus - Ousmane Sonko rompt le silence pour démentir un faux compte Twitter en son nom

Décidément, notre silence gêne certains plus que notre parole, au point de vouloir l'exploiter pour nous nuire. Je tiens à dire à tous les sénégalais que le tweet ci-joint, publié par un faux compte utilisant nos nom et image, n'est pas de nous et est aux antipodes de nos pensées pic.twitter.com/fdSbCwkeVP

...et actions par ces moments graves qui appellent une mobilisation et une solidarité totale au service de la nation et du monde.

Nous vous assurons que nos équipes techniques et juridiques font le nécessaire pour mettre les auteurs de cet acte hors d'état de nuire.

