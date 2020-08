Coronavirus au Sénégal: Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor concentrent 93,4% des cas confirmés

La maladie à Coronavirus continue de faire sa propagation au Sénégal. Face à la presse ce vendredi, le ministre sénégalais de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a révélé que Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor, sont les régions les plus touchées.



"Le virus est encore parmi nous et circule en vitesse. Les chiffres publiés quotidiennement le démontrent à suffisance. A la date de ce vendredi 7 août, nous avons un cumul de 10.887 personnes infectées dont 225 décès. L'analyse par région a montré que les 4 régions suivantes présentent des chiffres qui doivent faire réfléchir", a d'emblée souligné le ministre avant de citer les pourcentages par région.



"Il s'agit des régions de Dakar avec 8.085 personnes infectées soit 74%, Thiès vient en deuxième position avec 1.123 personnes infectées, soit 12,3%, suivie de la région de Diourbel avec 688 personnes infectées, soit 6,3% et enfin la région de Ziguinchor (sud) avec 279 cas, soit 2,6%.",



Le cumul de ces chiffres pour ces 4 régions fait un total de 10.175 personnes infectées, soit 93,4% des 10.887 cas déclarés. Pour le ministre, il est donc important de préciser que près 50% des malades ont moins de 40 ans, informe le ministre de l'Intérieur.