Coronavirus: comment éviter d'être infecté par le Covid-19 après la levée du confinement?

Cet homme qui éternue dans la file d'attente du bus est-il dangereux pour moi ? Dois-je vraiment aller au restaurant ? Ou même prendre les transports publics ?



Alors qu'une grande partie du monde sort progressivement du confinement et que nous retrouvons notre environnement d'avant le Covid-19 et des activités sociales, le risque d'attraper et de propager le coronavirus augmente, faisant craindre une deuxième vague d'infections.



Nous avons discuté avec Erin Bromage, immunologiste et professeur associé de biologie, de la manière dont nous pourrions réduire le risque d'être infecté par le Covid-19.



Il enseigne l'épidémiologie des maladies infectieuses à l'université de Massachusetts (Dartmouth), aux États-Unis, et suit cette pandémie de près.



Plutôt qu'un expert de cette maladie particulière, il considère son rôle comme celui d'un habile communicateur d'informations scientifiques, et il a écrit un billet de blog sur les risques liés aux coronavirus.



Ce billet a été lu près de 16 millions de fois.



C'est composé de conseils pour assurer la sécurité de tous alors que nous revenons à une sorte de normalité.