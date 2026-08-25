Guerre au Soudan: Washington propose d'étendre l'embargo de l'ONU sur les armes à tout le pays

Plus de trois ans après le début de la guerre au Soudan, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est une nouvelle fois réuni, dans la soirée du lundi 24 août, pour évoquer la situation dans le pays. À l'ordre du jour notamment : le risque d'une régionalisation du conflit que Lars Løkke Rasmussen, le ministre danois des Affaires étrangères dont le pays préside le Conseil jusqu'au 31 août, veut à tout prix éviter. « Soyons clairs sur ce qui est en jeu : la guerre au Soudan n'est jamais restée confinée à ses propres frontières. Elle déstabilise les pays voisins et l'ensemble de la région. Elle attire les armes de l'étranger et les réseaux criminels », a-t-il notamment déclaré.Face à cette perspective et alors que le soutien des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite aux belligérants a été documenté, les États-Unis, dont le secrétaire d'État Marco Rubio avait présenté la guerre au Soudan comme une « guerre par procuration » au début du mois de juin, ont donc fait une proposition : étendre à l'ensemble du territoire soudanais l'embargo des Nations unies sur les armes instauré en 2004 au Darfour, une province aujourd'hui contrôlée par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).



« Alors que de nombreux acteurs extérieurs fournissent un soutien militaire considérable et croissant aux deux parties belligérantes, le Conseil devrait prendre des mesures, d'autant plus que ce soutien extérieur risque d'entraîner des pays voisins dans le conflit soudanais, a ainsi déclaré Massad Boulos, le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump présent à la réunion. Nous pouvons renforcer les capacités du Conseil et veiller à ce que l'embargo sur les armes ainsi que le régime de sanctions reflètent les réalités actuelles du conflit. C'est pourquoi les États-Unis ont présenté une résolution solide avec, en tête, l'élargissement de l'embargo sur les armes à l'ensemble du territoire soudanais », a-t-il poursuivi.



Reste que cette proposition de Washington pourrait se heurter à un obstacle de taille : partenaire des Forces armées du général al-Buhran, la Russie, qui dispose d'un droit de veto à l'ONU, a en effet mis en garde contre toute mesure susceptible de les affecter.