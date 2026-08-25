RDC: à Minembwe, le mécanisme de vérification du cessez-le-feu à l’épreuve du terrain

Dans l’est de la RDC, le mécanisme chargé de vérifier le cessez-le-feu entre Kinshasa et l’AFC/M23 passe pour la première fois à l’épreuve du terrain. Une mission s’est déployée ce lundi à Minembwe, dans le Sud-Kivu, avec l’appui logistique de la Monusco. Le déploiement d’une mission du mécanisme est une étape qui était attendue depuis des mois alors que les combats et les accusations réciproques se poursuivent.

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