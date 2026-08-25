RDC: à Minembwe, le mécanisme de vérification du cessez-le-feu à l’épreuve du terrain

Cette première mission n’arrive pas sans répétition générale. Jeudi dernier déjà, un hélicoptère de la Monusco avait rejoint Minembwe. Selon nos sources, c’était aussi un test avant ce premier exercice de vérification.
Le mécanisme, lui, revient de loin. Prévu par le cessez-le-feu conclu à Doha en octobre 2025, ses termes de référence ont été adoptés en février. Le mémorandum permettant son opérationnalisation n’a été signé qu’en avril. Et les trois officiers désignés par Kinshasa n’ont rejoint Goma qu’en juillet.
Il s’agit donc aujourd’hui d’un premier test dans une zone où les armes continuent de parler. Lundi encore, l’AFC/M23 a accusé les FARDC d’avoir bombardé Nyaruhinga, près de Minembwe. Kinshasa accuse de son côté l’AFC/M23 et les forces rwandaises de graves exactions dans les zones qu’ils contrôlent.Difficile, à ce stade, de vérifier indépendamment ces dernières accusations. Mais pour le seul mois de juin, le bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’Homme a documenté 216 atteintes attribuées à l’AFC/M23. Il documente également des violations attribuées aux FARDC et aux Wazalendo.
Et politiquement, tout n’est pas réglé. Le texte publié après les discussions en Suisse parle d’une feuille de route. Selon nos sources, aucune n’a pourtant été formellement signée : chaque partie a posé ses réserves.
Une nouvelle rencontre pourrait avoir lieu en octobre. Mais avant cela, il faudra encore s’entendre sur les protocoles restant à négocier.
Le mécanisme, lui, revient de loin. Prévu par le cessez-le-feu conclu à Doha en octobre 2025, ses termes de référence ont été adoptés en février. Le mémorandum permettant son opérationnalisation n’a été signé qu’en avril. Et les trois officiers désignés par Kinshasa n’ont rejoint Goma qu’en juillet.
Il s’agit donc aujourd’hui d’un premier test dans une zone où les armes continuent de parler. Lundi encore, l’AFC/M23 a accusé les FARDC d’avoir bombardé Nyaruhinga, près de Minembwe. Kinshasa accuse de son côté l’AFC/M23 et les forces rwandaises de graves exactions dans les zones qu’ils contrôlent.Difficile, à ce stade, de vérifier indépendamment ces dernières accusations. Mais pour le seul mois de juin, le bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’Homme a documenté 216 atteintes attribuées à l’AFC/M23. Il documente également des violations attribuées aux FARDC et aux Wazalendo.
Et politiquement, tout n’est pas réglé. Le texte publié après les discussions en Suisse parle d’une feuille de route. Selon nos sources, aucune n’a pourtant été formellement signée : chaque partie a posé ses réserves.
Une nouvelle rencontre pourrait avoir lieu en octobre. Mais avant cela, il faudra encore s’entendre sur les protocoles restant à négocier.
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