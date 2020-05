Coronavirus dans le monde, 1.401 morts en 24h et plus de 100.000 morts aux Etats-Unis

Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce jeudi 28 mai 2020. On recense près de 5,6 millions de cas dans le monde et plus de 350.000 décès dus au Covid-19. Les Etats-Unis dépassent la barre des 100.000 morts. L'Amérique latine devient le nouvel épicentre de la pandémie. L'Europe se déconfine progressivement.





Le bilan des États-Unis dépasse la barre des 100.000 morts. Le pays compte ce jeudi 28 mai 1.699.933 cas recensés. Selon l'institut Johns Hopkins, le nombre de décès augmente ce jour avec 1.401 morts en 24h (711 hier), soit près de 100.442 décès au total. Malgré ce seuil dramatique, le pays se déconfine. Las Vegas rouvre ses casinos ce mercredi et Washington ses salons de coiffure et terrasses de restaurant ce vendredi. La Corée du Sud a annoncé jeudi sa plus forte hausse de nouvelles contaminations au coronavirus en près de deux mois, en raison d'une flambée de cas dans un entrepôt d'une société de commerce en ligne près de Séoul, qui font craindre une nouvelle vague épidémique dans le pays. On compte à ce jour 11.344 cas dont 79 nouvelles contaminations ce jeudi pour 269 décès recensés (+0 en 24h). Le Brésil devient le 2e pays le plus atteint en cas et le nombre de décès est alarmant, il devient le nouvel épicentre de la pandémie selon l'OMS. Il enregistre ce jeudi 28 mai un lourd bilan quotidien, 1.086 morts en 24h. Le pays dénombre 411.821 cas recensés et 25.598 décès au total. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Débordées, les autorités peinent à tester les vivants comme les morts. Certains décès dus au Covid-19 sont enregistrés avec vingt jours de retard. Selon des estimations, divulguées par la presse, le nombre de personnes réellement infectées serait de douze à quinze fois supérieur aux chiffres annoncés par les autorités. En dépit de cette situation sanitaire inquiétante, Sao Paulo, a annoncé "la reprise raisonnée de certaines activités économiques" à partir de lundi. Les hôpitaux de cet Etat sont pourtant proches de la saturation, mais ce redémarrage sera affiné selon la situation sanitaire de chaque municipalité. En Allemagne, le bilan est en nette baisse. Le pays compte ce mercredi 27 mai 179.717 cas recensés pour 8.411 décès (+62). La majorité des restaurants, les piscines et certains hôtels dans des lieux touristiques rouvrent ce lundi, mais pratiquement tous les bars restent fermés. L'Allemagne souhaite maintenir les mesures de distanciation de 1,5 mètre entre chaque personne jusqu'au 5 juillet pour éviter toute remontée de la pandémie. Pour tenter de contenir l'épidémie de Covid-19, l'Allemagne prolonge les mesures de distanciation physique jusqu'au 29 juin. La situation s'aggrave au Pérou avec 5.772 nouveaux cas en 24h. Le pays compte désormais 135.905 cas de contaminations et 3.983 (+195) décès, c'est le second pays le plus touché en Amérique latine après le Brésil. La situation est jugée catastrophique dans les hôpitaux. La Chine a recensé 2 nouveaux cas de contamination au coronavirus provenant de l'étranger, aucun décès n’est comptabilisé ce jour. Le pays dénombre 82.995 cas au total et 4.634 morts ce mercredi 27 mai. « Nous avons obtenu une réussite stratégique majeure dans notre réponse au Covid-19 », a clamé vendredi le Premier ministre chinois Li Keqiang à l’ouverture de la session plénière de l’Assemblée nationale populaire. La ville de Wuhan interdit la consommation d'animaux sauvages. Pékin et Washington sont au bord d'une nouvelle guerre froide, a annoncé la Chine face aux accusations des États-Unis sur sa gestion de la crise sanitaire. En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires, ce mercredi 27 mai 2020, concernant la pandémie de COVID-19, fait état de 145.746 cas confirmés et de 28.595 morts au total. On recense 65 morts ces dernières 24h en milieu hospitalier. Selon les dernières données qui réévalue le nombre de décès en EHPAD et EMS, celui-ci est revu à la baisse et on compte désormais 10.335 morts. Le nombre de décès en milieu hospitalier est lui de 18.260. Cette semaine sont attendus les annonces concernant la seconde phase de déconfinement pour le 2 juin prochain. En Italie, le bilan baisse. On compte 117 décès de plus en 24h (78 la veille) ce mercredi 27 mai, portant le nombre de morts à 33.072 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 231.139. L'Italie rouvrira ses frontières le 3 juin et annulera la quarantaine obligatoire des étrangers de l'UE. « Le 25 mai, nous avons prévu la réouverture des gymnases, des piscines, des centres sportifs, en respectant des protocoles de sécurité », indique le Premier ministre italien. « À partir du 15 juin, les théâtres et les cinémas rouvriront et nos enfants pourront profiter de diverses offres de loisirs ». L'Italie pourrait compter 19.000 morts de plus que les chiffres officiels, selon la sécurité sociale transalpine. Au Royaume-Uni, le gouvernement comptabilise 267.240 cas et 37.460 morts au total. On comptait ce mercredi 27 mai, 412 morts en 24h (134 hier). Une quatorzaine est imposée pour les voyageurs même en provenance de la France finalement, la France a annoncé une mesure de réciprocité si c'était le cas. Le pays a confirmé son plan de déconfinement progressif avec la réouverture partielle des écoles au 1er juin. Boris Johnson souhaite rouvrir les commerces non essentiels le 15 juin. Le bilan global du Royaume-Uni est revu à la hausse. Selon l'ONS, le National Records of Scotland, NHS England et le Northern Ireland Statistics, le bilan global serait en réalité de 47.300 décès. Le nombre de décès de l'Espagne est réévalué ce mercredi 27 mai. Le ministère de la santé a rectifié ce le nombre de morts à 27.118, soit 39 décès de plus qu'hier. Le pays compte désormais plus de 236.769 cas recensés. L'Espagne a décidé de rouvrir ses frontières aux touristes début juillet. Madrid et Barcelone rentrent à leurs tours dans la première phase de déconfinement : réouverture des terrasses des bars et restaurants et possibilité de réunion à 10 personnes. Plus de la moitié de la population est déjà en Phase 2. Dès ce lundi, se baigner, bronzer ou se promener sur les plages est permis dans ces zones. Cependant, chaque conseil municipal fixe ses règles. A compter de ce mercredi, et pour 10 jours, l'Espagne rend hommage aux victimes du Covid-19 en respectant un deuil national. La Belgique est l'un des pays qui testent le plus dans le monde. Au dernier bilan ce mercredi 27 mai, on dénombre 137 nouveaux cas confirmés d'infection au covid-19, ce qui porte à 57.592 le nombre de cas confirmés au total. Les autorités sanitaires déclarent 9.364 décès (+36 en 24h). Depuis lundi dernier, la Belgique est entrée dans la phase 2 de son déconfinement : les écoles reprennent progressivement, les coiffeurs et autres salons de contact reprennent sous conditions sanitaires, les musées et parcs animaliers rouvrent, les marchés de 50 échoppes max peuvent reprendre, les cérémonies de moins de 30 personnes sont permises et les clubs sportifs peuvent reprendre, mais en limitant à 20 personnes max. L'Iran recense 64 décès en 24h, soit 7.564 au total. Le pays comptabilise désormais 141.591 cas déclarés ce mercredi 27 mai. Les sanctuaires chiites ont rouvert avec des mesures sanitaires, les restaurants également avec des distances d'au moins 2 mètres entre les clients. Les universités rouvriront le 6 juin. Au Chili, l'épidémie s'accélère et compte 4000 nouvelles contaminations en 24h. Le pays dénombre 82.289 cas recensés et 841 morts au total dont 35 ces dernières 24h. La Suède dépasse la barre des 4.000 morts depuis le début de l'épidémie. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement, mais juste des recommandations. Le pays recense plus de décès que les pays voisins, mais déclare son approche pertinente sur le long terme. On compte ce jeudi 28 mai 35.088 cas infectés et 4.220 décès (+95). Une étude menée par l'Agence de santé publique suédoise estime qu'un peu plus de 20% des habitants de Stockholm auraient développé des anticorps contre le coronavirus. En Russie, le bilan du nombre de morts n'a jamais été aussi élevé. Les autorités comptent désormais 370.680 cas détectés pour 3.968 morts dont 161 décès ces dernières 24h. Le taux de mortalité reste cependant plus faible que l'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. La Russie décourage ses citoyens à voyager à l'étranger cet été. Au Portugal, le déconfinement se poursuit progressivement. On compte ce jeudi 28 mai, 31.292 cas et 1.356 morts (+14). Le Portugal a rouvert ces cafés et restaurants, musées et galeries ce 18 mai. Le pays se dit prêt à accueillir les voyageurs cet été. Même si les frontières terrestres avec l'Espagne ne sont pas ouvertes, des discussions sont en cours et il est envisagé qu'elles ouvrent le 8 juin. Le Japon compte 16.651 cas recensés au total et 858 (+12) décès ce jeudi 28 mai. Le gouvernement a annoncé la levée de l'état d'urgence dans tout le Japon. En Inde, la pandémie frappe Bombay lourdement. Le gouvernement a décidé de prolonger son confinement jusqu'à fin mai. L'Inde recense désormais 158.415 confirmés exactement et 4.534 (+188) morts. Le Maroc prolonge son confinement jusqu'au 10 juin. Le pays compte 7.601 cas recensés, mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 202 décès (+0 en 24h). La situation sanitaire est stable, mais pas totalement rassurante, a déclaré le Premier ministre marocain Saad-Eddine El Othmani. La Pologne, qui compte actuellement 22.473 cas de contaminations et 1.028 (+4) morts dues au Covid-19, a rouvert ce 18 mai les salons de coiffure, cafés et restaurants. Le Vietnam continue de déconfiner. Le pays compte moins de 300 cas de personnes atteintes du Covid-19 et toujours aucun mort. Les rassemblements restent interdits et le port du masque et les mesures de distanciation sociale fortement encouragés, mais certains commerces ont déjà rouvert depuis le 23 avril. La Roumanie a annoncé, en même temps que les premières mesures de déconfinement, le port du masque obligatoire depuis ce 15 mai dans les lieux fermés et les transports publics. Le pays compte à ce jour 18.594 cas et 1.227 (+11) décès dus au Covid-19. La Suisse déconfine progressivement. Les coiffeurs, médecins, crèches et jardineries et désormais les écoles et autres magasins ainsi que les bars et restaurants sont ouverts. Viendront ensuite les établissements pros et secondaires, les universités, les musées, les zoos et bibliothèques à partir du 8 juin. Le pays compte ce jeudi 28 mai, 1.917 (+2) décès pour 30.776 cas déclarés. Plus de 10% des Genevois ont été exposés au coronavirus, selon une étude des Hôpitaux universitaire de Genève. En Autriche, le déconfinement se poursuit. Après l'ouverture des cafés et restaurants, les écoles ont rouvert. Les grands rassemblements restent interdits au moins jusqu'en juillet. Le port du masque est obligatoire. Le pays compte actuellement 16.591 cas recensés et 645 décès (+2). L’Autriche et l’Allemagne vont rouvrir leur frontière le 15 juin. En Algérie, le pays africain dénombrant le plus de décès, le confinement est prolongé jusqu'au 29 mai, soit après la fin du ramadan. On dénombre ce jeudi 28 mai, 8.857 cas recensés et 623 décès (+6) dus à l'épidémie. En Irlande, le pays entamera un assouplissement progressif du confinement dès lundi avec l'ouverture de certains commerces, des plages et la possibilité de se retrouver à l'extérieur à quatre personnes. Le pays impose dès lundi une quatorzaine aux voyageurs arrivant de l'étranger. On compte ce mercredi 27 mai 24.803 cas détectés et 1.631 morts. L’épidémie se développe en Afrique mais reste modéré. L'Afrique du Sud compte 25.937 cas recensés ce mardi et 552 (+28) morts. Ce jeudi 28 mai, le virus Covid-19 touche 5.696.968 cas confirmés et a fait au total 355.701 morts dans le monde. Alors que de nombreux pays européens ont entamé leur déconfinement, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies prévient : l'Europe doit se préparer à une seconde vague de coronavirus. Autres articles Contribution : Le berceau de l'humanité encore coincé entre le passé et le présent ! Une autre Afrique est possible (Par Aly Saleh)

